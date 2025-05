Ex de irmão da Anitta faz desabafo após o rapaz surgir como affair de Bruna Griphao

EITA, QUE A INTERNET PEGOU FOGO! Bruna Griphao mal apareceu abraçadinha com Renan Machado, irmão da popstar Anitta, na área VIP do showzão da Lady Gaga em Copacabana, e a treta já estourou nas redes! Os dois foram vistos em total clima de romance, juntinhos, de mãos dadas e com direito até a Bruna encostando a cabeça no ombro do boy. Fofo, né? Nem tanto…

Quem não curtiu nadinha essa história foi a ex-namorada de Renan, a influenciadora Júlia Guerra, que não ficou calada e tratou de deixar uma indireta mais do que direta no ar!

“Acho que me curei demais, não suporto mais nada de ninguém”, disparou Júlia nos stories, claramente incomodada com o casal novo do pedaço. E ela não parou por aí, não! Na sequência, mandou aquela reflexão filosófica com gosto de alfinetada: falou de gente que entra na vida dos outros só pra tirar paz e sossego, sem agregar em nada. Recado dado, né?

Mas atenção, porque essa não foi a primeira cutucada virtual! Na semana passada, Júlia já havia soltado o verbo sobre o antigo relacionamento: “Entrei nos seguidores dele, só tinha guria do job, interesseira, patricinha, daquelas que viajam com o dinheiro dos outros. Eu: do corre total, zero frescura, pago minhas contas, não dependo de ninguém”, desabafou, deixando claro que o ranço tá vivíssimo!

Enquanto isso, Bruna e Renan seguem trocando likes, curtindo festival e alimentando as teorias dos detetives da internet. E a gente? A gente segue assistindo comendo pipoca, porque esse babado tá só começando!