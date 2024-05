Ex de Ben Affleck está ajudando Jennifer Lopez a salvar casamento, diz jornal

Jennifer Lopez teve que pedir ajuda de Jennifer Garner, ex-esposa de Ben Affleck, para retomar o seu casamento, ou pelo menos não deixar que Ben caia aos vícios antigos de forma preocupante. Segundo o jornal The Daily Mail, a cantora e a atriz têm medo de que Ben tenha uma recaída – já que ele foi internado mais de uma vez em clínicas de reabilitação devido a problemas com o álcool.

“JLo tem confiado em Jen porque ela sabe que ela [Garner]é uma das únicas pessoas no mundo que entenderia o que ela está passando”, disse uma fonte da publicação. “Ela [Garner] passou por isso com o mesmo homem e, embora as circunstâncias fossem bem diferentes, ainda é o mesmo homem e ambos lidaram com alguns dos mesmos problemas”, explicou a pessoa, que faz parte do círculo íntimo do casal.

A fonte ainda diz que Graner acredita no potencial do casal, torcendo para que fiquem juntos. “Jen não quer que Ben desligue esse casamento porque ela realmente se preocupa com JLo. Ela foi até a casa dele para conversar com ele sobre isso e tentar manter os dois juntos. JLo ouviu várias vezes de Jen o quanto ela é valorizada em todas as suas vidas [dela e dos filhos]”, afirmou a fonte. “Ela é uma das únicas mulheres que consegue chegar até Ben e impedi-lo de cair no fundo do poço com seu vício”, explicou a fonte.