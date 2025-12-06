Ex de Babal Guimarães rompe o silêncio e se pronuncia após sofrer agressão do influenciador 

Gente, estou aqui tomando o meu açaí proteíco com a minha amiga de Santa Teresa no nosso quiosque de estimação aqui em São Conrado, quando me deparo com inúmeras notificações das minhas amadas fofoqueiras sobre a ex- namorada do Babal Guimarães.

Na noite desta sexta-feira (5), a influenciadora digital Karla Lessa decidiu se pronunciar sobre a agressão que sofreu do ex-namorado e irmão do apresentador do SBT Lucas Guimarães. Um dia após o caso vir a público, ela relatou como tem se sentido e agradeceu todo o apoio que recebeu.

“Está sendo muito difícil para mim ver tudo isso acontecendo. Esse vídeo que está circulando me expôs de uma forma que nenhuma mulher merece passar por isso. Situações assim deixam marcas, deixam traumas. É algo que nenhum pai, nenhuma mãe e nenhuma filha deveriam ter que ver e carregar”, disse ela.

No dia 28 de novembro, o vídeo da agressão foi gravado por uma câmera de segurança de um condomínio em Maceió (AL), as imagens mostram Babal e Karla discutindo em frente ao prédio até que o ex-cunhado de Carlinhos Maia puxa a então namorada pelo cabelo. Ela tenta se afastar, mas é empurrada contra a parede. Babal também arremessou um objeto contra ela.

A influenciadora afirmou que rompeu o relacionamento com Babal. “Tudo o que quero agora é minha privacidade, meu tempo e minha paz. Quero agradecer a todo mundo que me mandou mensagem, que se preocupou comigo, que disse que estava comigo. Recebi muito carinho de vocês. Isso que me deu forças para levantar a cabeça nesse momento.”

Além disso, ela garantiu que sempre foi bem tratada pela família de Babal e enfatizou todo o apoio que recebeu de Lucas Guimarães. “Quero deixar claro que a família dele sempre me tratou com respeito. O irmão dele Lucas foi muito acolhedor comigo nesse momento. Trocamos várias mensagens. Espero do fundo do meu coração que nenhuma mulher passe por algo assim, que a gente continue se apoiando e se protegendo.”