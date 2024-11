Ex-comentarista da Jovem Pan está em lista de indiciados pela PF em inquérito de Bolsonaro

O que? Me amarrota que eu tô bege! Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, ex-comentarista da Jovem Pan, é um dos 37 investigados no inquérito da Polícia Federal sobre uma tentativa de golpe de Estado no fim do governo de Jair Bolsonaro(PL).

O relatório aponta que ele teria participado de um núcleo que incentivava militares a apoiar o plano. As acusações reforçam o cerco sobre figuras públicas que, segundo a investigação, promoveram desinformação e conspiraram contra a democracia.

O inquérito detalha um plano articulado para assassinar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, do STF. A investigação aponta que Bolsonaro tinha conhecimento das conspirações, envolvendo nomes como os ex-ministros Augusto Heleno e Braga Netto. As acusações sugerem uma ampla articulação para desestabilizar o governo eleito e perpetuar Bolsonaro no poder.