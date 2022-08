Ex-cantora do ‘Diante do Trono’ deixa de cantar gospel e parte para o pop

Clara Tannure é filha da pastora Helena Tannure e do pastor João Lúcio Tannure

Caiu da graça? Aloca! Clara Tannure vai partir do gospel para o pop, desde 2010 a cantora cantava no ‘Diante do Trono’, mas as escolhas mudaram e agora a musa parte para a música pop, com uma pegada bem diferente dos seus últimos trabalhos. A ex-Diante do Trono é filha de pastores e com 24 anos já é dona do hit ‘Chora Boy’.

Além disso, a musa tem feito revelações bombásticas para deixar todo mundo de queixo caído. “Não existe virar bissexual, desde criança eu me atraía por garotos e meninas, sem pensar tanto no sexo”, disse em entrevista.

Vale lembrar que no seu clipe, dois homens aparecem se beijando nos primeiros 59 segundos, os religiosos vão à loucura. “O diretor achou o gesto bonito e decidiu manter a cena. Namorados se beijam, não vejo nada de mais nisso, eles estão demonstrando carinho um pelo outro, quem se incomoda com o afeto é porque é preconceituoso”, aponta.

A musa contou em entrevista ao G1 que sempre gostou das “músicas do mundo” e que sempre foi proibida de ouvir em casa, por causa dos pais. “Comecei a pensar que não concordava com tudo o que era dito na igreja, e com o que as pessoas queriam de mim. Preferi me afastar. Não por achar que é um ambiente ruim, mas não concordar”, disse.