Ex-BBB tem seu passaporte retido e fica preso em aeroporto no México: “Que constrangedor”

O modelo está no país para fazer uma conexão aérea para o Brasil, onde ele mora com sua esposa Ana Lúcia Fernandes, e a sua filha, Luísa.

Amores, na noite de ontem (30), o ex-BBB 18 Lucas Fernandes utilizou as suas redes sociais para compartilhar o perrengue que estava passando lá no méxico. O modelo conta que enquanto fazia uma conexão na capital mexicana, teve o seu passaporte retido.

“Eles ficam segurando o passaporte e só devolvem na hora do voo [de conexão]. Temos que ficar esperando aqui. Que constrangedor. Nem sabia que no México tinha isso. O mais delicioso é você pagar para ficar preso, numa cadeira, sem poder sair até a hora do voo”, desabafou o ex-BBB.

Em uma das imagens publicadas por Lucas, ele mostra que não é apenas ele que está nessa situação, mas diversas de outras pessoas que também estão presas em uma sala, esperando a horaa do voo.

“Negócio constrangedor, tá maluco! Fora o tratamento totalmente desrespeitoso do cara do aeroporto”, legendou.

Vale ressaltar que tudo isso acontece pois, de acordo com o Segundo o Ministério das Relações Exteriores, desde o mês de agosto do ano passado, o visto físico de brasileiros no médico passou a ser obrigatório, até mesmo se sua passagem no país for para fazer uma conexão aérea.

“Caso a conexão não exija uma mudança de terminal no interior do aeroporto e tenha duração de menos de 24 horas, a conexão será autorizada e o passageiro poderá embarcar rumo ao seu destino final, mesmo que não tenha visto físico. Entretanto, não poderá circular livremente pelo aeroporto e será conduzido a uma área isolada e restrita, onde deverá permanecer sem acesso a telefone ou Internet, durante todo o tempo de sua conexão, até ser levado para o embarque para seu destino final”, afirma o Ministério das Relações Exteriores.