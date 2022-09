Ex-BBB, Naiara Azevedo desabafa sobre climão nos bastidores da Globo: “Aquilo foi me dando azia”

Cantora relembra momentos em que foi acusada de estrelismo por outros ex-participantes do ‘Big Brother Brasil 22’

Em conversa com o colunista Leo Dias, a cantora e ex-BBB Naiara Azevedo (32), contou detalhes sobre a sua relação com os ex-colegas de confinamento e relembra como foi o reencontro entre os participantes que já haviam sido eliminados, para uma prova do líder na edição. Babado!

A artista recorda o clima tenso em que os ex-participantes se encontravam nos bastidores do programa: “Já tinha um climão porque tinha umas pessoas que, realmente, eu não estava nem um pouco com vontade de… Não sou falsa, não queria mesmo… As paredes eram finas, de drywall, eu escutei tudo o que eles estavam falando. Não é que falaram mal de mim, mas tipo assim, as coisas que declaravam em entrevista de que estava tudo bem, não era daquela forma”.

E ela ainda completou: “Se você me colocar para fazer média, as palavras podem sair com muita dificuldade da minha boca, você vê na minha cara que eu não quero estar ali”.

Naiara declara ser uma pessoa de poucos amigos e que alguns estavam ali apenas para biscoitar. “Aquilo foi me dando azia, e também teve uma situação comigo, que alguns publicaram que eu tinha pedido um camarim separado. Mentira!”.