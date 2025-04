Ex-BBB Matteus Alegrette assume namoro com estudante de medicina

Amores, estou aqui no mercado comprando algumas coisas para a noite de vinho e fondue que estou organizando com as minhas amigas, quando uma das minhas fofoqueiras me manda um babado daquele sobre o Matteus Alegrette.

Acontece que o vice-campeão do BBB 24 finalmente assumiu que está namorando com a estudante de medicina Anna Julia Ferreira. Na última sexta-feira (4), o gaúcho inaugurou uma loja da sua marca de roupa, a BahMatteus, em sua cidade natal no Rio Grande do Sul, e a jovem estava por lá prestigiando o amado. Em seguida, ele a apresentou como sua namorada e o vídeo acabou viralizando nas redes sociais neste sábado (5).

“Essa é minha namorada, Anna Julia”, afirmou o ex-BBB.

Os rumores desse novo romance do gaúcho começaram no Carnaval deste ano, após seguidores notarem a presença da jovem em um post do ex-BBB. Depois disso, ele postou nos Stories um vídeo cantando a música Anna Júlia, do grupo Los Hermanos, deixando os fãs ainda mais desconfiados. Na semana passada, Matteus compareceu à festa de aniversário da universitária, que completou 25 anos, e foi flagrado em total clima de romance.

Esse é o primeiro relacionamento que Matteus assume desde o término com a também ex-BBB Isabelle Nogueira. Eles se conheceram no confinamento do BBB 24 e engataram um relacionamento fora da casa mais vigiada do Brasil. Em novembro do ano passado, o gaúcho pediu a mão da namorada em casamento em frente ao castelo da Disney de Paris, na França e anunciaram o término do noivado em fevereiro deste ano.