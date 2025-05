Ex-BBB Marvvila teve seu celular roubado enquanto se apresentava na Quinta da Boa Vista, zona central do Rio

Gentee, estou aqui no Saara comendo uns acessórios para compor o lookinho que usarei mais tarde no seu show da minha mother monster Lady Gaga, quando uma das minhas fofoqueiras me manda um àudio comentando sobre a Marvvila.

Acontece que a cantora teve seu celular roubado durante uma apresentação que fazia na Quinta da Boa Vista, zona central do Rio, na madrugada desta sexta-feira, (2). A ex-participante do BBB não deu detalhes de como os criminosos conseguiram pegar o aparelho, mas ela confirmou que conseguiu recuperá-lo com a ajuda de policiais.

“Vocês não têm noção do estresse que passei hoje, como eu chorei. Fui furtada enquanto fazia meu show na Quinta da Boa Vista, estava arrasada, tinham levado meu telefone.”

Em seu perfil do instagram, Marvvila agradeceu aos agentes da Polícia Militar que conseguiram localizar e recuperar o aparelho. “Eu já tinha perdido minhas esperanças. Mas graças a esse time maravilhoso (policiais), recuperaram meu telefone”, disse a cantora.