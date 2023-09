Ex- BBB Maria rasga o verbo sobre a polêmica de Luísa Sonza e alfineta: “Não vi carta aberta sobre racismo”

Luísa Sonza foi acusada de racismo e fechou um acordo no processo final; a ex-bbb acusa que a carta ao vivo tenha sido uma cortina de fumaça.

A Ex-BBB Maria acabou se envolvendo na polêmica do ex-relacionamento de Luísa Sonza com Chico Moedas, do qual a cantora revelou ao vivo no programa Mais Você, que foi traída. A sister cobrou uma posição da cantora sobre o processo de racismo, que chegou ao fim no mesmo dia que a traição de Chico Moedas foi exposta.



A cantora Luísa Sonza enfrentou um processo na justiça, do qual foi acusada de racismo. As partes envolvidas entraram em um acordo, dando fim no andamento judicial. Por esse motivo, Maria cobrou um posicionamento e citou uma cortina de fumaça para abafar o caso.



“Chifre, marketing ou cortina de fumaça? A única certeza que eu tenho é que hoje algumas pessoas vão dormir mais ricas… e não sou eu ou nenhum de vocês “, disparou.

A atriz cobrou um posicionamento em um longo vídeo: “Não consigo ter a lembrança dessa carta aberta da Luísa sobre racismo no Mais Você ou em outro programa de TV, não vi a Luísa numa causa social, a única causa foi ela ter amigos pretos”.



A ex-bbb ainda parabenizou a equipe de marketing de Luísa Sonza, por escolher o momento certo de divulgar assuntos polêmicos e deu um aviso aos internautas.

“Pensa no que vocês estão consumindo, no que acreditam, qual trabalho que vocês abraçam porque às vezes o mercado fica muito monopolizado nas mãos de pessoas bem específicas e vemos os artistas cada vez mais tendo que se matar pra fazer um trabalho, apresentar alguma coisa e no final não serem reconhecidos por isso”, declarou.