Ex-BBB Clara Aguilar revela ter casamento aberto: “Não acredito na monogamia”

Clara Aguilar abriu o seu coração e contou detalhes sobre sua relação não monogâmica. A ex-BBB 14 ainda ressalta que viver o relacionamento aberto a fez sentir mais liberdade. Vale ressaltar que ela é casada com o músico Giu Daga há oito anos, revelou ter um “casamento aberto”.

“Não sou monogâmica e, sinceramente, não acredito na monogamia. E isso não significa que eu e meu marido saímos transando com todo mundo o tempo todo. A chave para qualquer relacionamento saudável é o diálogo”, explicou ela em suas redes sociais.

A ex-BBB contou que quando ela ou o marido estão com vontade de explorar algo fora do casamento, os dois conversam, assim eles respeitam os limites e os desejos de cada um. “Reprimir os seus desejos e suas vontades só vi te trazer frustração. Antes de ser honesta com seu parceiro, você precisa ser honesta com você mesma. Ao contrário do que muitos pensam, viver de um forma não monogâmica me ensinou muito sobre liberdade, respeito e confiança”, ressaltou.