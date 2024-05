Ex-BBB 20, Marcela anuncia primeiro abrigo para mulheres e crianças no RS

Marcela está mostrando seu apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul e se posicionou a favor das mulheres e crianças. A médica usou suas redes sociais para compartilhar sobre a criação do primeiro abrigo para mulheres e crianças no estado. O local conta com o apoio de uma ONG e já está aberto para receber as vítimas.

“Vim trazer uma notícia muito boa para vocês. Está nascendo aqui em Canoas, o primeiro abrigo para mulheres e crianças. Está tudo começando aqui. Está a coisa mais fofa. Algumas mulheres tomaram essa iniciativa, vou marcá-las aqui, para construir e agora a gente conseguiu o apoio da [ONG] Me Too Survivor, para ajudar a comprar as coisas para cá e ficar ainda mais completo e seguro”, iniciou ela nos Stories do Instagram.

E prosseguiu: “Vai nascer esse cantinho especial ainda hoje para receber essas mulheres que queiram ficar aqui com as suas crianças”.