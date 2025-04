Ex- astro mirim de ‘O Sexto Sentido’ é preso nos EUA por embriaguez e posse de drogas

Genteee, estava dando uma pedalada na orla de Ipanema e parei para tomar um açaí no meu quiosque favorito, quando uma das minhas fofoqueiras do Leblon aparece com um babado fortíssimo sobre o ator que interpretou o garotinho no filme O Sexto Sentido.

Acontece que o ator Haley Joel Osment foi preso no dia 8 de abril, em uma estação de esqui na Califórnia, nos Estados Unidos. De acordo com o site TMZ, ele estava visivelmente alterado e foi detido pelas autoridades por embriaguez pública e posse de substância controlada.

A polícia foi chamada por volta das 14h pelos funcionários da ski patrol – equipe responsável pela segurança no Mammoth Mountain Resort. Em seguida, Osmet foi levado para a delegacia de Mammoth Lakes e a substância encontrada com ele foi encaminhada para análise em laboratório.

A nova ocorrência ainda pode gerar acusações formais, a depender do resultado dos exames. Até o momento, Haley Joel Osment não se pronunciou sobre o ocorrido.

Segundo fontes próximas ao ator, ele estaria passando por uma fase bem difícil. Osment perdeu sua casa e todos os pertences pessoais no incêndio que atingiu Altadena, em 2023. Desde então, ele tem enfrentado problemas com o seguro residencial, incluindo a recusa de cobertura para o imóvel substituto.

Essa não é a primeira vez que o ator se envolve em problemas relacionados ao álcool. Em 2006, ele sofreu um acidente de carro e foi condenado por dirigir embriagado e por porte de maconha. Na ocasião, Osment recebeu pena de três anos de liberdade condicional, precisou frequentar reuniões dos Alcoólicos Anônimos e pagar multa.