Ex-assistente de Gugu Liberato diz que perdeu a memória pós Covid-19

Alessandra Scatena revelou que perdeu a memória completa de alguns momento importantes de sua vida após o diagnóstico de Corona

Alessandra Scatena contou detalhes sobre as sequelas da Covid-19 em seu organismo, principalmente no seu psicológico. No ‘Fofocalizando’, a ex-assistente de Gugu Liberato contou que perdeu a memória de momentos importantes de sua vida e ainda comparou a personagem ‘Dory’ de ‘Procurando Nemo’.

“Tive covid e algumas sequelas. Uma delas foi a perda de memória. Falo que sou a Dory do ‘Procurando Nemo’. Eu esquecia nomes de tudo, de pessoas próximas. Ainda não estou 100%, mas estou melhorando”, contou.

A loira ainda revela que a doença afetou o seu papel como profissional da comunicação. “Eu fui gravar um comercial e, quando fui ler um teleprompter, não consegui verbalizar o que eu estava lendo, foi desesperador”, relatou.