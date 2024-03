Ex-Araketu Tatau lamenta a morte de sua filha

Gente, eu acabei de saber por uma amiga minha que veio tomar café da manhã comigo em Ipanema que afilha do ex-vocalista do Ara Ketu Tatau faleceu nesta sexta-feira (8). O próprio cantor que anunciou o falecimento por meio de suas redes sociais.

Segundo a assessoria do cantor, Thamilis Dórea tinha 34 anos e lutava contra um Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que ataca o sistema linfático, mas infelizmente, a jovem não resistiu. Famosos e amigos de Tatau compartilharam mensagens de apoio.

O cantor compartilhou uma mensagem em homenagem à filha. “São meses subindo no palco, no trio, no avião, viajando de ônibus sem deixar transparecer minhas batalhas internas. A música é meu alimento, ela me dá força, mas nem sempre a gente consegue ser forte o tempo todo e hoje o guerreiro sentiu o golpe. Esse é meu momento de dor”, escreveu.

“Tamilis, sempre foi uma garota / mulher muito turrona, cabeça dura e que me dava muito trabalho, mas o seu sorriso abria qualquer fechadura, era cativante! Comigo sempre muito carinhosa, amorosa e uma filha que amava ser mãe, ela me deu minha primeira neta e me mostrou uma outra forma de enxergar o amor. Descanse em paz, minha filha! Sempre vou te amar!”, destacou Tatau.