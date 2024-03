Ex-affair de Neymar vence concurso de ‘vagina mais bonita do Brasil’

Genteeee, meu Whatsapp está aqui bombando de tantas mensagens que eu tô recebendo da Fernanda Campos. Lembram dela? Ela teve um affair com o jogador de futebol Neymar Jr., e na época ele e a Bruna Biancardi estavam noivos e a influencer ainda estava grávida.

Pois bem, parece que a criadora de contéudo adulto acaba de vencer o concurso de vagina mais bonita do Brasil. Esse concurso foi promovido na web e considerou mais de 65 mil votos de internautas, influenciadores e fotógrafos nesta edição.

“Agora entendem o que o menino Ney, viu”, brincou a influenciadora ao comentar sobre a vitória. “Sempre fui muito exigente com meu corpo e me inspirei em receitas caseiras de famosas como Sabrina Sato e Deborah Secco. Vi que esse lance de ‘virilha sarada’ surgiu no Carnaval e entrei na onda”.

A influenciadora contou alguns de seus segredos que a fizeram conseguir o título de “vagina mais linda”: “Uso muito óleo hidratante e não faço esfoliação. E só faço depilação só a laser, nada de lâmina ou cera quente. Tenho segredinhos. Depois de depilar, por exemplo, faço banho de gelo”.

Fernanda falou de sua dedicação em compartilhar seus segredos de cuidados íntimos em plataformas voltadas para adultos. “Dou todas as receitinhas e mostro como cuidar da ‘pepeca’. E os homens gostam também, é o conteúdo mais curtido. Mais até do que os vídeos mais explícitos”, disse.

Atualmente, a influencer produz conteúdo +18 para plataformas como a Privacy e o OnlyFans. Graças ao seu faturamento com as plataformas, ela disse que chegou a comprar um Chevrolet Corvette conversível laranja, avaliado em R$ 1,6 milhão, com o dinheiro que faturou vendendo fotos e vídeos sensuais.