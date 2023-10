 “Evolução lenta e gradual”, afirma boletim médico de Mingau

Até o momento, o baixista da banda Ultraje a Rigor não possui previsão de receber alta hospitalar.

Meus amores, nesta sexta-feira (20), o hospital São Luiz divulgou mais um boletim médico a respeito do quadro clínico do, baixista da banda Ultraje a Rigor, Rinaldo Amaral, que é mais conhecido como Mingau. Na nota, a unidade de saúde afirma que o músico está tendo uma “resposta clínica satisfatória ao tratamento”.

Apesar do baixista não ter previsão de alta, para os médicos, a evolução de Mingau está sendo de forma lenta e gradual, com evoluções em seu quadro respiratório.

“O paciente Rinaldo Amaral (Mingau) segue internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Luiz – Unidade Itaim, da Rede D’Or, com quadro estável e resposta clínica satisfatória ao tratamento. A equipe está traçando, juntamente com a família, a estratégia para desospitalização. Ainda não há previsão de data. Do ponto de vista neurológico, nota-se evolução lenta e gradual, com interação por meio de movimento dos olhos e reação a estímulos. O paciente está sem sedação e apresenta boa evolução do quadro respiratório”, notificou o hospital.