Evaristo se pronuncia diante de boatos de ida para o BBB: “Vocês me conhecem”

Evaristo Costa falou pela primeira vez após os boatos de sua ida ao BBB tomarem uma proporção gigantesca. O jornalista disse que os boatos tomaram proporções grandiosas e que ele teve que resolver tudo com sua família. Evaristo ainda explica que sua audiência o conhece e que ele não iria para o reality.

“Achei importante vir aqui falar com vocês porque essa história de BBB tá tomando uma proporção que os meus familiares passaram a acreditar nos sites de fofoca e não em mim“, iniciou.

Costa ainda completou: “Vocês que me seguem, vocês que me conhecem, acham mesmo que eu entraria no BBB? Justo eu que sou sempre muito discreto com a minha vida particular?“.