Evaristo Costa faz uma postagem irônica após os rumores sobre sua sexualidade viralizarem na web

Depois que o jornalista Matheus Baldi soltou uma cifrada sobre um famoso âncora da TV Globo ter assumido sua bissexualidade, a internet começou a especular sobre o assunto e estragando reputações falando sem eira nem beira sobre a sexualidade do Evaristo Costa, que logo, mostrou com bastante ironia a sua preocupação que rege sobre sua vida íntima

Acontece que o jornalista postou uma foto em seus stories no instagram boiando no mar de Malta, mostrando toda a sua preocupação com esses rumores com aquele jeitinho irônico que só o Evaristo tem.