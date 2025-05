“EuVou”: The Town, Gshow e Multishow promovem live especial de esquenta para o festival nesta terça (27)

Amores, estava curtindo um brunch com torrada de abacate, mimosa e muita fofoca em um restaurante super badalado com as amigas do Leblon. E entre um gole e outro, me contaram sobre uma live de aquecimento para promover a venda geral de um mega festival que vai acontecer no segundo semestre em São Paulo. Gente, apesar de já ter garantido meus ingressos VIPs, não perco essa transmissão por nadaa!

Acontece que, em parceria com The Town, na próxima terça-feira (27), o Gshow e o Multishow vão exibir o “EuVou”, live de aquecimento para o festival paulista que vai preceder o início da venda geral dos ingressos.

Dedé Teicher e Didi Effe vão apresentar o esquenta (Divulgação/Multishow)

Direto dos Estúdios Globo, a atração será transmitida em um formato leve e descontraído com informações sobre line-up, conteúdos de bastidores e um passo a passo para garantir o ingresso na venda geral.

“A venda geral é um dos momentos mais esperados pelos nossos fãs, e sabemos o quanto cada segundo conta na hora de garantir um lugar no festival. A live chega para tornar essa espera mais leve, divertida e cheia de entretenimento”, confessou Ana Deccache, diretora de Marketing da Rock World.

Comandada por Didi Effe e Dedé Teicher, a apresentação do esquenta “EuVou” terá a participação especial de Pedro Sampaio e Duda Beat, além de outros artistas trazendo relatos sobre o que esperam do festival que acontece em setembro.

Duda Beat e Pedro Sampaio farão participação especial no “EuVou” (Divulgação)

Assim que a transmissão do esquenta terminar, começa a venda geral dos ingressos para o The Town por meio da plataforma digital de bilhetes Ticketmaster.

“A sensação de conseguir o ingresso e poder dizer que vai estar na segunda edição do The Town é única — e queremos compartilhar esse momento com cada pessoa que estará conosco em setembro”, completou Deccache.

Amores, ainda bem que já tenho meus acessos VIPs, caso contrário, eu estaria com os nervos à flor da pele…