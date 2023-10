“Eu vou fazer 43, não quero ser comparada com uma mulher de 20”, dispara Ana Hickmann

A apresentadora participou do podcast da Revista Caras e contou detalhes sobre o seu reality show ‘Beleza com Diversidade’ e sobre a escolha das participantes

Ana Hickmann não teve papas na língua e falou que não quer ser comparada com mulheres mais novas. A apresentadora contou detalhes sobre o seu reality show em entrevista ao podcast da Revista Caras e disse que ainda tem um novo projeto vindo em frente, ‘Plataforma Oceano’, que é um espaço de conexão para artistas.

Ela ainda falou sobre o Beleza com Diversidade: “Nasceu dessa vontade que eu tinha de dar a chance para outras mulheres, de diferentes biotipos. Mas aí começaram a aparecer uma série de perguntas. A diversidade é ampla, é idade, pele, peso, tudo! Como a gente consegue criar critérios para não ser injusto? Também precisam ter critérios para ajudar quem vai participar da seletiva. O número de inscritas foi surpreendente”, afirmou ela.

“O que a gente quer é não ter limite de idade. Só que a gente precisa criar formas para não ser desleal. Por que como eu vou comparar uma pessoa de 20 e uma de 50? Eu vou fazer 43, não quero ser comparada com uma mulher de 20! O nosso trabalho é mostrar para as pessoas que está tudo bem a questão da idade, do corpo, sua altura, manequim… mas a gente precisa entender que cada um tem seu espaço e ainda bem que hoje tem espaço para todo mundo”, completou.