“Eu tive três derrames oculares. E algumas paradas cardíacas, mas isso ninguém sabe”, desabafa Joelma

Cantora abriu o coração durante seu show em São Paulo na madrugada de domingo (27)

A gente vê Joel linda de bonita no palco e as vezes chega até a criticar a aparência da loira que enfrentou o Covid-19 há pouco tempo, mas poucos sabem que ela passou por muita coisa. No seu show de domingo (27), em São Paulo, ela abriu o coração com os fãs e contou que teve derrames oculares e paradas cardíacas. A musa ainda falou sobre o inchaço do seu corpo e a queda de cabelos que sofreu.

“Eu tive três derrames oculares. E algumas paradas cardíacas, mas isso ninguém sabe. Eu passei por isso sozinha. Mas Ele [Deus] é a minha força. Nele eu posso todas as coisas”, disse a cantora.

A musa ainda disse que teve que mudar de tamanho de sutiã. “O meu corpo inchou, eu fiquei maior que uma grávida de nove meses. Fiquei totalmente deformada. Caiu muito meu cabelo, foi uma coisa absurda. Até agora meu corpo não voltou ao normal, tive que mudar de tamanho de sutiã”, ressaltou.