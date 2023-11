“Eu sou mais do que uma bolsa”, dispara Nicole Bahls após exposed de Val Marchiori

Meus amores, a Nicole Bahls apareceu nos stories do Instagram para rebater o exposed que a socialiste Val Marchiori fez dela. A ex- panicat assumiu que, sim, já usou réplicas de grifes famosas no passado, mas hoje sua realidade é outra. E ela não se envergonha de ter usado peças que são imitações de grandes marcas internacionais, tá meus amores?

“Acho que a Val quer causar. Eu uso bolsas para guardar batons e cartões. Já usei bolsas falsas quando precisei, mas hoje não preciso. Trabalho todos os dias e posso comprar com o meu trabalho, mas se eu tiver que comprar uma bolsa falsa porque preciso comprar ração para os meus bichos, compro e uso sem nenhum problema. Eu sou mais do que uma bolsa”, declarou a ex-Panicat.