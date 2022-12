“Eu quero honrar a vida da minha irmã”, dispara Simone

Cantora esteve presente no podcast ‘PodCats’ e contou detalhes sobre a sua relação com Simaria, contando detalhes da relação das duas

Simone não carregou nada do que Simaria disse para o coração, contando que a relação das duas está mais do que sadia e que juntas elas escreveram uma história de 30 anos. A cantora ainda disse que quer honrar a vida da irmã em entrevista para o podcast ‘PodCats’.

“Eu quero honrar a vida da minha irmã. Nós escrevemos trinta anos de história. Se hoje estamos contando a nossa história para o Brasil inteiro, é porque ela foi responsável por construir essa história ao meu lado. Nós duas juntas construímos isso”, disse ela.

Simone ainda conta que talvez ame Simaria mais do que ela mesma. “Talvez na Terra, além da minha mãe, não existe pessoa que ame mais ela nessa vida do que eu. Ninguém. Não sei o que se passa no coração dela. Mas continuarei honrando e amando por onde for. Você faz parte de tudo isso comigo. Como falei quando a gente se separou: Será sempre meu sol”, disparou.