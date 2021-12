“Eu não transei com Fernando Zor porque eu não quis”

Franciele Padilha, pivô da separação entre Fernando e Maiara diz que só não transou com o sertanejo porque não quis.

Franciele Padilha foi considerada o pivô da separação entre Fernando Zor e Maiara e resolveu se defender…

A mulher é sempre atacada né? Até quando isso? Enquanto Fernando Zor passa tranquilo pela polêmica de sua mais nova separação com Maiara, Franciele Padilha tem que ir aos stories se explicar e pedir para que parem com os ataques…

Fernando Zor e Maiara já separaram e voltaram inúmeras vezes, todas as separações foram noticiadas por sites de famosos e Instagram de fofoca. Mas desta vez o motivo teve um nome de acordo com os juízes da internet: Franciele Padilha.

Leia também Virgínia mostra o que é ser influencer e doa os lucros de sua empresa à cidades afetadas pela chuva





O estopim da confusão foi a foto que Fernando tirou com Franciele. Na foto, ela simula mostrar o seio e Maiara não gostou nem um pouco do registro e o romance vai e volta, como diriam os povos antigos, subiu no telhado.

O fato é que Franciele disse que não ficou com o sertanejo, que outra menina na verdade ficou com ele e que o próprio falou para a balada inteira que estava solteiro. Ela ainda nega que tenha beijado o cantor e que não transou com ele porque não quis!

Cartinhas na mesa! Quem será a outra moça que Franciele fala que ficou com o sertanejo? Será que Maiara acreditará nesta história? Aguardem as cenas dos próximos capítulos! Beijinhos de luz!