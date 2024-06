“Eu não tenho medo de investigação policial, porque eu sou uma pessoa honesta”, dispara ex-governanta de Paula Lavigne

A confusão envolvendo Paula Lavigne e Edna Santos, sua ex-funcionária, não está nem prestes a acabar, pelo menos por enquanto. A doméstica falou sobre as acusações de furto, negando todas elas, e falou sobre os 22 anos em que passou ao lado da esposa de Caetano Veloso, argumentando que foram anos humilhantes.

“Ela é uma pessoa muito temperamental, então ela oscilava muito. Eu escutava das pessoas que sem mim a casa não funcionava, mas no dia a dia com ela era bem difícil, então eu me questionava. Eu falava com ela que não precisava ser tão áspera e tão dura para que eu a reconhecesse como patroa. Mas ela me humilhava”, disse ao Splash.

Ela ainda falou sobre a investigação: “Eu não tenho medo de investigação policial, porque eu sou uma pessoa honesta. Mas eu não tenho medo da investigação policial que seja justa, que não plantem nada contra mim. Eu abaixei a cabeça para ela por 22 anos, mas essa não é uma humilhação como a das coisas que ela falava para mim, para me deixar mal. Agora ela mexeu com minha honra. E eu sempre fui honesta”, ressaltou.