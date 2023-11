“Eu não sabia que poderia ficar tão triste assim”, declara Alexandre Correa

O empresário falou sobre a saudade da sua esposa, Ana Hickmann, em entrevista à jornalista Mônica Bergamo, do Folha de São Paulo

Alexandre Correa não escondeu que se sente triste com tudo que tem acontecido na sua vida e de Ana Hickmann depois da agressão que ela fez questão de denunciar à polícia. O empresário contou que os dois têm uma vida de 25 anos de casados e que sente uma dor estranha que é misturada com o arrependimento.

“São 25 anos, né? Não são 25 meses, nem 25 dias. É uma vidona. No momento, estou tentando passar pela dor. Tenho a dor do arrependimento. Por que eu não me levantei, não fui para outro lugar [em vez de discutir]?”, questionou.

Alexandre ainda falou sobre a onda de hate que recebe em suas redes sociais e as mensagens que ameaçam sua vida diante de tudo que aconteceu na vida do casal. “Eu não tenho medo de morrer, tenho medo de ficar sem ela e de ser preso”, disse.

“É uma dor estranha. Faz um buraco no peito da gente. Eu tô tão triste. Eu não sabia que poderia ficar tão triste assim”, disparou.