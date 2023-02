“Eu não gosto de preto”, dispara entrevistada no ‘Rap Festival’

Influenciador, El Modesto, respondeu a entrevistada e ainda disse que ela não sabia o que estava falando, mas ela afirma que brancos são melhores

Minha gente, mandei essa bomba radioativa no meu grupo de fofoqueiras do Leblon e não deu outra, choveu comentários sobre a opinião de Mariana, entrevistada que disse que “não gosta de preto”. Oi? El Modesto (influenciador com mais de 20 mil seguidores) ainda tentou remediar o conflito dizendo que ela não sabia o que estava dizendo.

“Leva, com certeza, mas tem que tirar com gosto. Branquinho, tatuado, cara de bandido. Gosto de preto não, tô perdendo nada, Deus me livre!”, disse ela.

El Modesto ainda tenta jogar o seu charme para a entrevistada, mas não obtém sucesso. “Você não sabe o que vocês está perdendo. Deixa ela, ela não está vivendo direito, depois ela vai cair na real que os melhores são os pretos”, disparou.

“Os melhores são os brancos”, responde ela sem noção alguma. O vídeo está disponível no Instagram da ‘NGB News’ que cobre os bailes de favela.