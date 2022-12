“Eu não estou grávida, isso é ceia”, explica Giovanna Lancellotti

Atriz rebateu os comentários sobre sua silhueta em foto com o namorado nas redes sociais

Olha ela! Fazia tempo que Giovanna Lancellotti não dava as caras nas redes sociais e dessa vez ela veio para desmentir os boatos de gravoidez diante dos comentários sobre uma foto com namorado que mostrava uma barriguinha saliente. A atriz jogou a culpa na ceia e ainda questionou se seus seguidores não comiam muito no Natal.

“Vocês não comem muito no Natal? Porque eu comi muito. Eu não estou grávida, isso é ceia. Que sacanagem. Você não pode comer um peru em paz e postar uma foto com a barriguinha saliente que já falam que é gravidez. É Natal. Eu comi muito, foi isso que aconteceu”, disse ela.

Sem gravidez! Apenas o come come de final de ano que é comum.