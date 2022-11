“Eu jamais iria permitir filha minha de 14 anos se envolver com homem de 40”, dispara Sol Gomes

Ex-Fazenda criticou a postura de Pétala e de sua mãe diante ao relacionamento antigo da influenciadora

Solange Gomes botou a boca no trombone e deu sua opinião sincera sobre a vida de Pétala. A musa disse que não concorda com o relacionamento que a influenciadora teve com um homem de 40 anos quando era menor de idade e ainda critica a postura da mãe para que isso tenha acontecido. Sol ainda diz que falta as pessoas dizerem as coisas dentro do reality.

“Jamais ia permitir que minha filha de 14 anos tenha um relacionamento com um homem de 40”, iniciou Solange.

A morena ainda diz que a mãe de Pétala tinha a obrigação de saber onde a menina estava com a idade que ela tinha na época. “Mãe tem que saber onde o filho está. Não acho certa a Pétala nem a mãe de Pétala, também acho errado o outro homem lá, mas acho ele errado em ter interesse em uma menina de 14 anos, eu não gostaria de ter uma relacionamento em uma homem desse. Um homem que já transou e sentiu desejo em uma menina de 14 anos não é normal”, disse.

Solange ainda completa dizendo que acha a vida de Pétala toda errada e que um erro do programa é que as pessoas não falam o que realmente é.