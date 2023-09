 “Eu estou CAGANDO para a vida dessa racista”, Flora Matos afirma sobre Luisa Sonza

Um internauta questionou se a cantora não ia comentar sobre a traição que a colega de profissão anunciou ontem.

Meus amores, não podemos negar que o que aconteceu na manhã de ontem, no programa Mais você, envolvendo a cantora Luisa Sonza e o fim de seu relacionamento com o influenciador Chico Moedas tem sido um dos assuntos mais falados nos últimos dois dias, porém, ao contrário da grande maioria das pessoas, a cantora Flora Matos não ficou muito comovida com a história.

Ao ser questionada por um internauta, no twitter, se ela não iria comentar sobre o caso, a cantora afirmou que não está nenhum pouco preocupada com a situação de Luisa e ainda a chamou de racista, confira: