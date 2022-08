“Eu errei muito feio”, declara Mc Mirella sobre ‘De Férias com Ex’

Cantora ainda disse que se entregou ao reality e viveu intensamente

Bad Mi não decepciona as fofoqueiras de plantão. A morena contou para os seus seguidores do Twitter que viveu o ‘De Férias com Ex’ intensamente e que acabou errando dentro do programa. Sinto que podemos esperar muita pegação dentro da casa, será?

“Sabe aquele vídeo que eu postei falando antes de ir para o DFCWX? Errar, errar e errar? Pois é, é isso mesmo”, iniciou ela.

Mirella ainda diz que errou muito feio dentro do programa. “Eu vivi aquilo tão intensamente e me joguei tanto que olha… [email protected] bad”, escreveu. Vem aí tudo que a gente esperava de um reality.