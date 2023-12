“Eu assisto aquilo e me dá uma vergonha”, dispara Kéfera sobre vídeos da Farofa da Gkay

A influenciadora já foi no evento e gravava vídeos, fazendo lives, com as pessoas em brincadeiras bobas e gostosas

Kéfera movimentou a web ao falar o que pensa sobre Farofa da Gkay. Além de dizer que está em outro momento de sua vida, a youtuber conta que sente vergonha de seu comportamento na edição passada da festa da influenciadora. Kéfera ainda fala de posicionamento diante da festa que tem muita pegação entre os famosos. “Eu sei que até hoje as galeras falam das lives que fiz quando eu fui para a Farofa, só que hoje em dia eu assisto aquilo e me dá uma vergonha. Eu fico assim: ‘Precisava?’. Gente que mico, era tanto uma necessidade de aparecer que eu me questionei: ‘É assim que você quer ser vista?'”, desabafou Kéfera. Por fim, a artista ainda deu sua opinião sincera sobre a festa pela perspectiva de alguém que já participou. “As pessoas me perguntavam: ‘É tudo isso mesmo?’. E eu falei: ‘Não, não é’. Lá a ideia é você produzir conteúdo tentando mostrar que você tá se divertindo muito e às vezes você nem tá. Mas vai engajar, entendeu? E de verdade, não faz mais o menor sentido isso para mim. Eu priorizo amizades de verdade”, finalizou.