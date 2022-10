“Estou nervosa, mas animada”, revela Rihanna sobre show no Super Bowl

Cantora está se preparando para o comeback mais esperado da temporada

Os fãs da minha amiga Riri devem estar saltitantes com a notícia do retorno da musa do pop. Para quem ainda não sabe, a gata vai se apresentar no intervalo do Super Bowl, que acontece no dia 21 de fevereiro de 2023, no Arizona. De acordo com o TMZ, a cantora diz estar “nervosa, mas animada”.

“Eu estou nervosa, mas animada”, disse ela em entrevista ao site americano TMZ, ao ser abordada enquanto deixava uma unidade do mercado Bristol Farms, em Los Angeles.

A repórter ainda perguntou se poderiam aguardar alguma participação especial no intervalo, citando ainda o marido de Riri, ASAP Rocky, e recebeu um “talvez”.