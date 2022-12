“Estou feliz que não estou morto”, dispara Fábio Rabin após ser preso no Qatar

Humorista compartilhou o momento de desespero com seus seguidores nas redes sociais e disse não entender o motivo da prisão

Viiish minha gente, Fábio Rabin deu as caras no Instagram para contar detalhes sobre a sua prisão no Qatar. O humorista contou que achou que iria morrer se não tivesse aberto uma live nas redes e ainda disse que tentou ajudar um outro cara que estava preso com ele. Rabin ainda ressaltou que não sabe qual foi o motivo que levaram ele para lá.

“Estou feliz que não estou morto. Me trancaram numa sala com esses caras, liguei uma live lá e acho que se não tivesse ligado, eu estava morto. Tem um cara que está lá e eu quase morri, porque tentei ajudar o cara também. Me liberaram e eu falei que ele estava comigo, quase perdi minha vida para tentar ajudar o cara. Desculpa o desespero”, comentou.

Ele ainda foi questionado sobre o motivo de ter sido levado para a cadeia: Nenhum. Os caras falaram ‘e aí, tá sóbrio?’. Foda-se, a gente está aqui no meio do role… Me colocaram dentro de uma sala e falaram ‘vai, sorri’. Eu sou judeu, sabe? Eu fiquei sorrindo. Fiquei com muito medo de perder a vida. Se eu não tivesse ligado a live, se não fosse vocês ao vivo vendo essa transmissão…”, disse.