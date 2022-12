“Estava muito magrinho, o corpo um pouco desfigurado, foi muito chocante”, declara Rodrigo Mussi

Apresentador contou detalhes sobre o momento mais impactante depois do acidente que sofreu neste ano no ‘PodSempre’

Minhas manas fofoqueiras vão se lembrar do susto que Rodrigo Mussi deu em nós ficando 2 meses e 20 dias internado no hospital depois de sofrer um acidente gravíssimo em São Paulo. O apresentador contou detalhes sobre o momento mais perturbador que passou dentro do hospital no ‘PodSempre’ e ainda revelou que a equipe médica não o tirou de frente ao espelho, mesmo ele estando muito diferente.

“A primeira coisa que eu pedi quando retomei a consciência foi: ‘posso ir ao banheiro?’. Me levantaram e foi para o banheiro, onde tinha um espelho gigante. Eu comecei a olhar aquilo… Eu estava quase 40 ou 45 quilos mais magro, olhei na frente do espelho, e passou ali cinco, 10 minutos, e eu não conseguia parar de olhar no espelho… 15 minutos, um tempão depois e eu comecei realmente a chorar porque falei: ‘meu, não é por isso que eu luto’”, relembrou.

Mussi ainda diz que a parte mais chocante para ele, foi se olhar no espelho e ver que tudo estava diferente. “Meu pescoço fininho, eu estava muito magrinho, o corpo ainda estava um pouco desfigurado. Aquilo foi muito chocante! Quando olhei pra trás os enfermeiros e médicos estavam emocionados, mas eles não me tiraram da frente do espelho”, contou.

O muso fez o maior sucesso na sua passagem pelo BBB e já estava fazendo alguns trabalhos para o Multishow. Rodrigo não aceitou se ver daquela forma e lutou muito para uma recuperação que é dada como milagre.