“Estão usando minha voz com inteligência artificial para dar golpe!”, dispara Mc Daniel

Mc Daniel entrou em um mato sem cachorro ao ter sua imagem usada por golpistas para aplicar golpes em outras pessoas. O cantor foi alvo de golpe e acabou tendo sua imagem mexida por uma Inteligência Artificial para promoção de produtos nas redes sociais.

“Olha o nível que os caras tão. Estão usando minha voz com inteligência artificial para dar golpe!”, disse o cantor, que exibiu um print de um dos anúncios falsos.

Ele ainda completou: “Só acreditem em links ou qualquer coisa do tipo que sai do meu Instagram. O resto é tudo golpe, tudo fraude. Estão fazendo até negócio de celular, mano, de tudo. Não caiam nesses golpes! Pelo amor de Deus! É só quando eu falar, com a minha cara, no meu Instagram verificado, com os meus seguidores. O resto é tudo fraude, tudo mentira”, ressaltou.