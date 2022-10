“Está em fase final e terá o menor prazo possível para a conclusão”, diz nota sobre avião de Marília Mendonça

Fantástico foi atrás das causas do acidente de avião envolvendo a cantora e outras quatro pessoas

Um ano sem Marília Mendonça e a gente ainda sente como se a cantora sertaneja estivesse aqui conosco. A presença ilustre da cantora foi relembrada pela reportagem desde final de semana no Fantástico. A equipe foi atrás das investigações do acidente aéreo e sobrevoou a área do acidente com repórteres.

“Está em fase final e terá o menor prazo possível para a conclusão, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os fatores contribuintes”, disse o Cenipa, em nota divulgada à imprensa no início deste mês.

A matéria traz detalhes sobre a família e a causa do acidente envolvendo a cantora. “Na parte da investigação, tivemos acesso aos laudos. A gente já sabe que não teve problema de mau súbito [do piloto], nem de mau tempo, mas entende porque a turbina caiu”, revelou Ferraz, ao colunista Lucas Pasin.