‘Esses pretos são todos arrogantes'”, escutou Jojo durante passeio em Fortaleza

A cantora diz ter sido chamada de ‘preta arrogante’ após ter se recusado a postar presente de vendedora neste sábado (17).

Genteeeee, vocês viram o ataque racista que a Jojo Todynho sofreu em Fortaleza enquanto fazia compras na feira da Beira-Mar neste sábado (17). Ela está visitando a cidade e disse ter ido comprar uma mala para colocar alguns presentes que ganhou durante o passeio.

“Veio uma senhora e falou para mim: ‘Você pode ir na loja que vou te dar um presente e você me marca no instagram?’. Eu falei para ela ‘Não, obrigada, quero não’. Ela falou assim: ‘Esses pretos são todos arrogantes'”, explicou Jojo.

🚨AGORA: Jojo Todynho discute com mulher em Fortaleza após ser chamada de “preta arrogante”. pic.twitter.com/zqbsTbWGtD — CHOQUEI (@choquei) December 17, 2023

A cantora ainda disse que tentou falar com a vendedora e que a administradora do local pediu desculpas a ela pelo ocorrido. Nas redes sociais, a cantora afirmou que registrou um Boletim de Ocorrência (B.O). Jojo declarou que tomou a atitude que achou correta naquele momento. Após divulgação do caso, ela chegou a receber comentários racistas em suas fotos.

“Quem quer respeito, se dá ao respeito. Eu só discuti, mas em uma dessas, se meto a mão na cara… Porque com racista tem que ser assim. Eu disse que vim passear, não sou obrigada a aceitar produto”, acrescentou.

Após viralizar vídeo de Jojo Todynho discutindo com uma senhora em Fortaleza, a influenciadora se pronunciou e deu detalhes da treta. “Não importa se tem 40, 50 ou 60 anos. Racistas não passarão” pic.twitter.com/UEZQ4JzxVo — O povo de sepetiba (@opovodesepetiba) December 17, 2023