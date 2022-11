“Esse é o brasileiro que eu tenho orgulho”, declara Xuxa para Richarlison

Jogador foi um dos futebolistas mais comentados na Copa do Mundo por sua estreia com 2 gols contra a Sérvia

Minha musa, precisamos concordar com você, Richarlison não só é um brasoliero fenomenal como é também um exemplo de ser humano. O jogador estreou na Copa do Mundo marcando 2 gols contra a Sérvia. Xuxa usou suas redes sociais para mostrar que o jogador também apoia as vacinas, fazendo declarações muto antes de ser escalado para a Copa do Qatar.

“Este é o Brasil e o brasileiro que eu tenho orgulho”, escreveu Xuxa na publicação feita em homenagem ao jogador.

A publicação da apresentadora faz referência a uma matéria publicada no ‘The Players´ Tribune’ em que Richarlison fala da importância das vacinas. “Não tenho dúvidas de que a vacina é confiável. Muita gente deu duro para termos essa chance”, disse.