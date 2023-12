“essa música eu ofereço hoje só para você”, Luísa Sonza para Roberto Carlos

A cantora surpreendeu o rei com sua composição polêmica “Chico” .

Meus amores, quando vocês ouvirem a música “Chico” agora, mesmo com todo o auê e polêmica que rolou nos bastidores, lembrem-se que a canção se trata de uma linda declaração de amor. Okay? . Afinal, se a própria Luísa Sonza ressignificou essa obra de arte musical, nós também podemos, né?

Luísa foi convidada para o icônico Especial de final de ano do Roberto Carlos e também foi a primeira subir no palco e cantou Chico sozinha. Nos versos, ela não menciona mais o nome do ex e parte direto para a ação da canção: “Se acaso me quiseres sou dessas mulheres de se apaixonar”. E sabemos que o Rei é um dos maiores românticos do cenário musical brasileiro, então acredito que a produção tenha pedido para Luísa cantar a canção em sua participação.

Antes de cantar, Luísa disparou para o cantor: “Roberto, essa música eu ofereço hoje só para você”. O cantor não cantou a música junto com a loira, mas interagiu com a cantora em algumas partes da música. No momento em que Luísa cita o famoso “bar da cachaça” o rei disse que beberia todas por lá.

O público não só elogiou a participação de Sonza no especial, mas também enalteceu sua belíssima voz:

“A Luísa Sonza cantando Chico com o verso de Folhetim [de Chico Buarque] já é um dos momentos antológicos dos especiais do Roberto Carlos” – disse uma internauta.

“Chico ignorado com sucesso na música criada para ele. Perdi tudo quando a Luísa Sonza falou ‘no bar da Cachaça’, mas a bicha está maravilhosa” – observou outra expectadora.

“Que dueto lindíssimo da Luísa Sonza com o Roberto. Não gostava dela, mas está suave, elegante, voz doce e os dois super sintonizados” – elogiou outra pessoa.

Sem dúvida o momento mais especial da minha carreira até aqui. Não existem palavras que expressam o que sinto nesse momento. Roberto, te agradeço pela gentileza, amizade e generosidade. Isso ficará marcado em mim pra sempre. Eternamente grata. @robertocarlos pic.twitter.com/AMPn5q5W3K — LUÍSA SONZA (@luisasonza) December 23, 2023