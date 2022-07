Esposa de Stênio Garcia se pronuncia depois de tirar marido à força de entrevista

Saade usou suas redes sociais para se justificar e ainda disse que o esposo está com problema no coração

Que todo mundo deu uma pirada com o Coronavírus nós sabemos que isso aconteceu, mas acredito que nada justifique a falta de classe da esposa de Stênio Garcia enquanto o ator dava uma entrevista para o programa de Sônia Abrão. Marilene Saade, tirou o ator à força da entrevista e dizendo que ele não poderia pegar Covid. O caso repercutiu nas redes e a esposa de Stênio se pronunciou, dizendo que o marido está com um problema no coração.

Marilene conta que teve a autorização de levá-lo para rua neste dia com a permissão de três médicos, lembrando que os médicos não sabem exatamente o que ele ainda tem. Na ocasião, pediram pra ela não deixá-lo tirar a máscara, porque qualquer coisa que ele pegar pode vir a óbito.

“Estou sob pressão, querem o quê? Que eu me mate? Ok, posso não ter sido educada. Mas eu não fui educada para proteger a pessoa que é meu companheiro há 24 anos”, disse Saade.

Na entrevista o repórter ainda comenta que o momento ficou muito sem graça depois da loira dizer: “Desculpa, não pode pegar coronavírus, você não pegou até agora, acabou, desculpa, acabou”.

Stênio fica nervoso com a situação e chega a xingar na entrevista. Deus me free, não precisava disso.