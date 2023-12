Ex-esposa do prefeito de Salvador rebate encontro dele com Anitta: “Ele está flertando. Nada disso é novidade para mim”

Eita! Anitta ficou com a fama de talarica e Bruno Reis, prefeito de Salvador, que é conhecido por ser um gostoso, foi detonado por sua ex-esposa que reparou que ele estava flertando com a cantora. Beca Cardoso usou suas redes sociais e disse que não pôde comparecer à festa porque estava cuidando do filho que ficou doente.

“Nesse ele está flertando com outra mulher, não fui à festa hoje porque meu filho está doente…”, escreveu ela.

Beca ainda completa: “Nada disso me surpreende ou é novidade para mim. Fiquem em paz”, escreveu. Vale ressaltar que os dois foram vistos juntos há um tempo, mas de acordo com minhas amigas de Salvador, os dois estão separados.