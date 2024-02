Esposa do cantor Chrystian vai ser a doadora do novo rim do sertanejo

Gente, acabei de saber por uma amiga minha que é louca no universo do sertanejo e ela me disse que no próximo dia 11 de março o cantor Chrystian, que fazia dupla com Ralf, fará um transplante de rim. E parece que a doadora será Key Vieira, esposa do cantor, como uma prova de amor ao seu amado.

Segundo informações do portal Leo Dias, o sertanejo se internou no hospital HRIM, da Fundação Oswaldo Ramos, para fazer exames pré-operatórios nesta quinta-feira (22). A agenda de shows do artista segue normalmente até a data da operação.

O sertanejo tem um rim policístico, distúrbio hereditário em que grupos de cistos se desenvolvem nos rins e o procedimento será feito por meio de uma laparoscopia.

“Informamos que o cantor Chrystian está internado no hospital HRIM – Hospital do Rim, da Fundação Oswaldo Ramos, fazendo exames pré-operatórios, para a realização de uma cirurgia de transplante de rim a ser realizada no dia 11 de março, no mesmo hospital, pelo médico Dr José Medina Pestana. Chrystian tem um rim policístico, uma condição genética, e a doação será feita por doador vivo, pela sua esposa, Key Vieira, por meio de uma laparoscopia”, informou a assessoria do cantor.

O artista ficará em recuperação por pouco mais de um mês, retornando aos palcos em abril.

“O cantor está bem, sem qualquer problema, e cumpre a agenda de shows até a data do procedimento. A recuperação é rápida e a programação é que o cantor volte aos palcos no dia 20 de abril, em show já agendado”, ressaltou usa assessoria, que ainda informou que o sertanejo trabalha ainda neste primeiro semestre o lançamento do DVD 60 Anos na Estrada, gravado em janeiro.”