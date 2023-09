Esposa de Sorocaba revela que recebeu sinais de Deus para expor a traição do marido

A influenciadora revelou que foi traída pouco depois de dar à luz ao seu primeiro filho com o sertanejo.

Gente, oi???? Já ouvi falar que muitas pessoas tiveram um sinal divino para realizar algum feito, porém, para confessar que foi corna e perdoou para todo um país, é a primeira vez.

Para quem não está entendendo do que eu estou falando, há algum tempo a influenciadora Biah Rodrigues, que é casada com o sertanejo Sorocaba, da dupla Fernando e sorocaba, viralizou na web ao contar durante um testemunho, em um culto evangélico, que ela havia sido traída por Sorocaba pouco depois de dar a luz ao primeiro filho do casal.

Diante disso, recentemente, através do seu instagram, Biah revelou que a sua decisão de expor o perdão a traição do sertanejo foi tomada após ela receber sinais de Deus, que pediam para que ela fizesse isso.

“Quando fui convidada para compartilhar o que Deus havia feito em minha vida, Ele me direcionou no que eu falaria. Então, sentei com meu marido, Sorocaba, e perguntei: ‘Amor, posso compartilhar tudo isso aqui?’. Estava tudo escrito. Gostaria que ele se sentisse à vontade, uma vez que eu ia expor algo que não exporia somente a mim! E, então, ele me deu carta branca e me encorajou, ficou orgulhoso com a quantidade de mulheres que foram impactadas através desse testemunho”, revelou a influenciadora.