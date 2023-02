Esposa de Sorocaba faz cirurgia para reduzir testa

De acordo com Fabíola Reipert, Biah Rodrigues, fez redução de 2 cm na testa

Eita gente! De acordo com Fabíola Reipert, a mulher do cantor Sorocaba fez uma cirurgia para diminuir sua testa. De acordo com a jornalista, ela diminuiu 2cm de testa após o procedimento.

Esse é mais um daqueles casos que fez como Thais Braz assim que saiu do BBB, passando pelo procedimento e diminuindo a parte do rosto.

Fabíola ainda disse que a esposa de Sorocaba se incomodava com o tamanho da testa e por isso passou pelo procedimento. Melhoras!