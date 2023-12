Esposa de Paulo Vilhena desabafa sobre vício em remédios

Maria Luiza Silveira contou detalhes sobre seu ´vício em remédios em entrevista ao podcast ‘Take Your Shoes Off’

A esposa de Paulo Vilhena, Maria Luiza Silveira, não teve papas na língua na hora de contar detalhes sobre seu vício em remédios. A musa deu uma entrevista ao ‘Take Your Shoes Off’ e revelou que se viciou em um derivado da anfetamina, normalmente utilizado para tratamento de hiperatividade e de transtorno do déficit de atenção.

“Eu falava com muito orgulho. É a melhor coisa do mundo. Eu amava. É viciante por um motivo. Mas tudo tem um preço e o preço do remédio é muito alto. Eu falo isso para todo mundo, para tomar cuidado (com esse remédio) porque é muito atrativo”, disse.

“É muito difícil sair da droga porque você começa a identificar a sua personalidade com a droga. É como se nascesse de novo. Eu tinha medo de tudo. Dormi no quarto dos meus pais. Eu não conseguia ficar sozinha. Minha mãe teve que parar de trabalhar por tipo quatro meses para ficar comigo em casa”, detalhou