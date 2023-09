Esposa de Faustão fala sobre luta em Brasília: “Todas as regiões do país merecem suporte”

Luciana Cardoso espalhando firme e forte após a cirurgia de Faustão para conseguir benefício mediante a doação de órgãos no país

A esposa de Faustão e seu filho, João Guilherme, estão lutando com unhas e dentes para obterem benefícios para a doações de órgãos e transplantes no país. Luciana usou suas redes sociais e contou detalhes sobre a ida dos dois à Brasília para reivindicar melhorias.

“Queria dizer que a gente fez hoje esse apoio a essa ideia de fortalecer ainda mais os transplantes no Brasil, fortalecer principalmente região Norte, Nordeste, pra que existam centros de transplantes em todas as regiões, pra que a pessoa não precise mudar de estado pra ter sua cirurgia resolvida, esse assunto foi colocado, que a população tenha consciência de que todas as regiões do país merecem e precisam ter esse suporte”, disse o que estão tentando promover.

João ainda disse em um jato rumo à Brasília: “Acabamos de pousar em Brasília. Viemos por uma causa muito bacana, que é em relação a doação de órgãos. Viemos aqui tentar mudar essa legislação, falar com os deputados, senadores, para ver se conseguimos mudar a legislação”, declarou.