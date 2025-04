Esposa de Daniel Alves, Joana Sanz surpreende ao exibir barriguinha de grávida pela primeira vez

Baby a caminho! Amores, estava batendo pernas em uma boutique luxuosa do Leblon, quando fiquei sabendo que uma esposa de um ex-jogador de futebol divulgou algumas imagens exibindo a barriguinha da primeira gestação. Gente, admito que meu coração ficou quentinho ao ver os registros.

Acontece que a modelo espanhola e esposa de Daniel Alves, Joana Sanz, compartilhou as primeiras imagens com a barriguinha à mostra. Vale ressaltar que, no fim de março, a influenciadora informou que estava à espera de seu primogênito.

E nesta terça-feira (22), a nova mamãe surgiu de biquíni, pousando em imagens descontraídas para exibir a barriguinha que já começa a aparecer.

Depois de uma longa batalha para engravidar, Joana decidiu recorrer à fertilização in vitro (FIV), que finalmente possibilitou a realização do seu sonho de ser mãe.

Juntos desde 2017, Joana e Daniel Alves celebraram a gestação com amigos e familiares.