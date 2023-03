Esposa de Cristiano Ronaldo revelou ter sofrido três abortos espontâneos

De acordo com o site El Español, Georgina Rodrígues revelou detalhes sonbre o aborto na série “Soy Georgina” após perder um dos gêmeos que teve com o jogador

Desde já quero me consolidar com a dor da perda de Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, pois sei como a gravidez mexe com o psicológico das minhas queridas. A esposa do jogador disse que sofreu três abortos espontâneos depiius de perder um dos gêmeos que teve com o jogador em 2022. Os detalhes passaram na nova temporada da série “Soy Georgina”.

“Toda vez que eu ia ao médico, tinha pesadelos, porque me preocupava em que posição eles poderiam estar, como o parto seria, se seria uma cesariana… Eu tinha muito medo de todo ultrassom. Ficava tensa porque tinha sofrido três abortos antes e sempre voltava para casa aos pedaços”, desabafou.

Georgina ainda demorou para contar para os outros filhos sobre a perda. “[…] Eu ainda tinha uma barriguinha e disse que Angel iria nascer mais tarde”, revelou.